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- 【ジャンク】Marshall DSL5C
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商品詳細
マーシャルの真空管搭載の自宅用アンプです。音は出ますし、各ツマミも正常に動作しています。歪みのノリもよく、ヌケも良いです。ただし、ノイズがひどく修理が必要と思われます。自分で直す時間がとれず、買い替えることにしたので手放します。一切NC・NRでお願いいたします。
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