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【ジャンク】Marshall DSL5C
商品番号 I89526390171
商品名

【ジャンク】Marshall DSL5C
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーシャルの真空管搭載の自宅用アンプです。音は出ますし、各ツマミも正常に動作しています。歪みのノリもよく、ヌケも良いです。ただし、ノイズがひどく修理が必要と思われます。自分で直す時間がとれず、買い替えることにしたので手放します。一切NC・NRでお願いいたします。
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