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☆☆新品未開封☆小沢健二☆ピンク刺繍ボーダーTシャツ☆スクラッチ付☆Sサイズ☆☆
商品番号 D80660125879
商品名

☆☆新品未開封☆小沢健二☆ピンク刺繍ボーダーTシャツ☆スクラッチ付☆Sサイズ☆☆
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,799 円
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商品詳細

◆SoKakkoii宇宙Shows2022ツアーグッズの「ピンク刺繍ボーダーT（うさ入り）」です。◆カラー《ホワイト×ネイビー》◆サイズ《S》《着丈65㎝/身幅46㎝/肩幅41㎝/裄丈17㎝》※新品未開封です。※お値下げ不可でお願いしますm(__)m
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