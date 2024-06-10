スワロフスキー　ベアー　熊　クマ　高さ7cm 本物保証

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商品詳細
スワロフスキーのベアーです。本物保証致します。光の当たり具合でキラキラと光ります。目立った痛みの無い好状態です。サイズは高さが7cmで幅が4.3cm.奥行が4cmです。宜しくお願い致します。
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