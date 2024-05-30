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- Zildjian 8×20 「シンバル単体」
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商品詳細
10年程前に購入し5年間使用しておりましたが使用しなくなった為、出品致します【Zildjian】8\"SFAMILYSPLASH常に使用していたわけではなく1ヶ月に1回程度の趣味レベルで使用していました保管状況も湿気から遠ざけサビなどから守るようにしていたため比較的綺麗かと思います。割れなどの欠陥はまずございません。あくまでも私が使用していたという前提での多少の使用感はございます
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