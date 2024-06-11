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ドラゴンクエスト　モンスターズギャラリー　ベビーサタン　ドラクエ
商品番号 X52162766069
商品名

ドラゴンクエスト　モンスターズギャラリー　ベビーサタン　ドラクエ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ゲームタイトル···ドラゴンクエスト　モンスターズギャラリー　内袋未開封のベビーサタンです。一応外箱とカタログあります。おまけはシークレットのブラックドラゴンを竜王っぽい色にに塗ってしまったモノと、グリーンドラゴンをオレンジドラゴンにしてしまったモノです。自家塗装(エアブラシ)で塗ってます…。　ゆうパケットプラスで発送します。
http://narcologia.ru/goods/stealth485276.html
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