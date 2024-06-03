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ギラティナＶstar ur
商品番号 U89512767207
商品名

ギラティナＶstar ur
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,830 円
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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URブイスターユニバース気兼ねなく使えないので売りに出します。即座にスリーブに入れているため、ほとんど触れておりませんので、素人目で見ても美品です。ただ、素人検品なので、神経質な方はご遠慮ください。写真をご確認の上、お買い求め願います。欲しいアングルがあれば仰ってください。硬質のスリーブに入れ、暗所で保管しておりますが、素人保管のため、ご容赦願います。プレイ用としてお使いください。
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