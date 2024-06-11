YAMAHA ヤマハ デジタルリズムプログラマー RX120 【動作未確認】

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YAMAHAヤマハ デジタルリズムプログラマー RX120電源アダプターが無いので、動作未確認です。商品の状態は画像にてご確認下さい。裏面のサイドに錆あり（画像7,8）商品説明（インターネットサイト参照）簡単操作でポップ.ジャズ.ロック.ボサノバ等々多彩なリズムがお手軽に演奏できます。プリセット40グルーブのパターンがあり。このグルーブごとにイントロ、エンディング、バリエーション1-3、フィルインA-B、ブレイクの8パターンが設けられており、320種類のバリエーションを持っています。パターンを組み合わせたソングは20ソング（最大500小節）制作することが出来ます。MIDIにも対応していますのでリズム音源として使用することが出来ます。■■■YAMAHARX120スペック■■■●音源：PCM音源●2MビットROM11MビットROM1●音色：38種類●メモリー容量：20ソング（1ソング最大500小節）●接続端子：MIDIIN/FOOTSW2/OUTPUT（L、R）/PHONES/DCIN●外形寸法：350mm×54.5mm×191mm●重量：1.5kgカラー···ブラック種類···シーケンサー・リズムマシン