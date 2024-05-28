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値下げしました　B'z初期のサイン色紙
商品番号 I64637499035
商品名

値下げしました　B'z初期のサイン色紙
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年以上前のものになりますまだ売れる前に雑誌社に挨拶に来られて友人が貰った物を私が譲り受けて自宅保管してました。色紙は黄ばんでますが、絶対に他では入荷出来ないレアな物です。今回金銭的な問題で泣く泣く出品します。ご理解いただける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman312456.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic7312.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement694199.html
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