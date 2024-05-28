ポケモンカード　ミライドンex sar

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ポケモンカードミライドンexsarスリーブ＋ローダーに入れて暗所にて保管していたものです。写真のとおりセンタリングは良好ですがトラブル防止のためプレイ用でお願いします。ご理解のある方のみご購入下さい。スリーブ＋ローダーに入れて防水加工したうえで発送いたします。他にも複数出品しておりますのでよろしければご覧ください。セット売り可能です。#ポケカ#ミライドンexsar