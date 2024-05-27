ギラティナVSTAR UR

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ギラティナVSTARURになります。ＶSTARユニバースから自引きして即スリーブに入れました。素人目線ではありますが目立った傷や汚れなどはございません。トラブル防止のためプレイ用としての出品とさせていただきます。発送方法は定型便で発送予定です。らくらくメルカリ便を希望する場合はプラス料金(230円)頂きますのでコメントでお知らせ下さい。値段交渉ですが可能な限り応えさせていただきますので気軽にコメント下さい。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR#ポケカ#ポケモン#カード#トレカ#ＶSTAR#STAR#SAR#SR#ルカリオ#ミュウツー#ギラティナ#パルキア#アルセウス#ディアルガ#リザードン#ザクロ#ナタネ#ナタネの活気#ナンジャモ#グルーシャ#ミモザ#ヒスイ#シロナ#ボタン#エリカ#キハダ#サトシ#N#カミツレ#レア#美品#Ｖユニ#ダークライ#ブラッキー#サンダース#リーフィア#ミンフィア#ブースター#シャワーズ#グレーシアン#イーブイ#ex#gx#ＶMAX#仲間たち