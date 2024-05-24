プリンセスコネクト!re:dive プリコネラジオ　非売品　アクリルスタンド

以前、こちらで未開封を入手しましたが想定よりも大きさがあり、場所を取りそうなのでお譲りします。入手後、開封はせずに冷暗所にて保管しておりますが素人保管ですので、神経質な方、完品をお探しの方の購入はご遠慮ください。入手時より当選通知書はありません。よろしくお願いしますm(__)m最終値下げ。開封品がこの値段で売れているので値下げはご遠慮くださいm(__)mプリコネプリコネラジオペコリーヌコッコロキャル



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