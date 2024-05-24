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ポケモンカード　イーブイ　進化セット　プロモ②
商品番号 V12240337029
商品名

ポケモンカード　イーブイ　進化セット　プロモ②
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,266 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品となりますがこの頃のジムパックプロモは上下の最断面が少し荒いので何枚かは初期傷があるとお考えくださいませ。※かなり目立つ傷はございません。記憶違いで無ければソード＆シールドのジム　プロモカードパックで当たるイーブイ系フルコンプリートとなるはずです。※追加ありましたらお知らせくださいませ発送はメルカリ便にてカードをハードケースに入れ折れ対策をし水濡れ対策もしっかりし発送させていただきます。#ポケモンカード#ポケカ#イーブイ#ブースター#シャワーズ#リーフィア#グレイシア#サンダース#ブラッキー#ニンフィア#エーフィ#ジム#プロモ#ブラッキープロモ#イーブイプロモ#シャワーズプロモジムプロモイーブイ　プロモブラッキー　プロモシャワーズ　プロモブースター　プロモサンダース　プロモリーフィア　プロモニンフィア　プロモエーフィプロモ種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル特徴···プロモーションカード(PR)
http://narcologia.ru/goods/tenet703963.html
http://narcologia.ru/goods/stage803597.html
http://narcologia.ru/goods/recycling440114.html
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