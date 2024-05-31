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- 掛軸 長谷川等仲『松上鶴図』日本画 絹本 無地箱付 掛け軸 a08116
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商品詳細
■■■商品説明■■■【ご参考】長谷川等仲明治大正期日本画家。■略歴明治7年(1874年)福島に生れる。名は緑郎。別に白水庵の号あり。菅原白龍に師事する。明治32年東京美術学校に学び主として雅邦派を修め最も山水、人物を得意とした。帝国絵画協会、美術研精会、東台画会等の会員。＜状態＞経年の汚れ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約189cm幅約68cm
http://narcologia.ru/goods/secretarial761816.html
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掛軸 長谷川等仲『松上鶴図』日本画 絹本 無地箱付 掛け軸 a08116
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掛軸 長谷川等仲『松上鶴図』日本画 絹本 無地箱付 掛け軸 a08116
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掛軸 長谷川等仲『松上鶴図』日本画 絹本 無地箱付 掛け軸 a08116
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掛軸 長谷川等仲『松上鶴図』日本画 絹本 無地箱付 掛け軸 a08116
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