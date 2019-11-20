戦国時代 トートバッグ CD

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商品詳細
戦国時代-Theageofcivilwars-トートバッグCD2枚キーホルダーですバッグのサイズ約38×42×15cm内ポケットあり未開封で保管してましたがサイズ確認のため開封しましたCDは未開封キーホルダーはケースに入れて飾ってましたが変色がありますバラ売り不可です#戦国時代#淳士#S.N.D
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