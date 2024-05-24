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- 2017レーシングミク アクリルキーホルダーセット
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商品詳細
当日or翌日にメルカリ便発送いたします★即購入OK★バラ売り・お値下げNG2017シーズン思い出コース2017SUPERGT300CHAMPIONGOODSMILERACING\u0026TeamUKYOアクリルキーホルダー(スタンド付き)10個セット写真のようにOPP袋を被せて飾っておりました丈夫な台紙ではないので多少の傷みあります中のキーホルダー・スタンドは未使用です初期傷など気にされる方は購入お控えください古いもの、自宅保管である事をご了承頂ける方のみよろしくお願いしますm(__)m初音ミク巡音ルカレーシングミクグッドスマイルレーシンググッスマアクリルキーホルダーアクキーキーホルダーアクリルスタンドアクスタ
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