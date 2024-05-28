ヤマハ　YDP-161 引取り可能　使用頻度かなり少ないです！

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ヤマハ 電子ピアノ YDP1612010年製 購入してからほとんど使用してなく状態は良いと思います。細かい傷などは多少あると思いますが、目立った汚れ傷はございません。♪付属品♪電子ピアノ本体説明書電源コード椅子ヘッドホン(耳にあたる部分のスポンジが劣化してた為剥がしましたが使用できます。)♪コンディション♪鍵盤からの音出し確認済みその他動作確認済み足元部分に擦れのような跡があります。(写真4枚目参考にして下さい。)ペダル部分にはビニールがかぶった状態ですので綺麗だと思います。サイズ幅1,357mm高さ815mm奥行き422mm質量42kgお引き取りご希望の方はご相談下さい。スタンド、イスはバラして梱包致します。佐川急便にて2個口で発送予定です。ご購入者様で組み立てお願いします。ピアノはプラスドライバーで組み立て出来ます。椅子はスパナで組み立て出来ます。発送に関しましては、場所により送料が違う為購入される事になってからお調べ致します。中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。