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美少年　アクスタ　22
商品番号 P15602192151
商品名

美少年　アクスタ　22
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美少年のアクスタです。22春バージョンバラ売り可　1体1600円　外装に折れや擦れなどがあります。完璧を求める方はご遠慮ください。　補強して発送します。ご検討ください。ジャンル···ジャニーズグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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