

2023年最新】韓国 10000wonの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】韓国 10000wonの人気アイテム - メルカリ



絶品 未使用 第14回アジア競技大会 釜山 10,000WON プルーフ銀貨 ... 絶品 未使用 第14回アジア競技大会 釜山 10,000WON プルーフ銀貨 ...



絶品 未使用 第14回アジア競技大会 釜山 10,000WON プルーフ銀貨 ... 絶品 未使用 第14回アジア競技大会 釜山 10,000WON プルーフ銀貨 ...



全商品オープニング価格 特別価格】 【注目/珍品/レア/希少/貴重】藤原 ... 全商品オープニング価格 特別価格】 【注目/珍品/レア/希少/貴重】藤原 ...



ついに再販開始！】 スイス射撃祭 5F銀貨 1939 ルツェルン 19.5g 発行 ... ついに再販開始！】 スイス射撃祭 5F銀貨 1939 ルツェルン 19.5g 発行 ...



絶品 未使用 第14回アジア競技大会 釜山 10,000WON プルーフ銀貨 ... 絶品 未使用 第14回アジア競技大会 釜山 10,000WON プルーフ銀貨 ...



オリンピックコインの値段と価格推移は？｜14件の売買データから ... オリンピックコインの値段と価格推移は？｜14件の売買データから ...



贅沢屋の ①工業所有権制度百周年 記念メダル【純銀】1985年造幣局製 ... 贅沢屋の ①工業所有権制度百周年 記念メダル【純銀】1985年造幣局製 ...



第8回アジア冬季競技大会記念1000円プルーフ銀貨 第8回アジア冬季競技大会記念1000円プルーフ銀貨



日本 2017年 第8回アジア冬季競技大会記念 1000円カラー銀貨 プルーフ ... 日本 2017年 第8回アジア冬季競技大会記念 1000円カラー銀貨 プルーフ ...



有名ブランド さようなら青函連絡船 公式記念メダル 旧貨幣/金貨/銀貨 ... 有名ブランド さようなら青函連絡船 公式記念メダル 旧貨幣/金貨/銀貨 ...



多様性がここで輝く！～ アジア最大のスポーツイベント、『第17回 ... 多様性がここで輝く！～ アジア最大のスポーツイベント、『第17回 ...



アジア競技大会の値段と価格推移は？｜122件の売買データからアジア ... アジア競技大会の値段と価格推移は？｜122件の売買データからアジア ...



絶品 未使用 第14回アジア競技大会 釜山 10,000WON プルーフ銀貨 ... 絶品 未使用 第14回アジア競技大会 釜山 10,000WON プルーフ銀貨 ...



切手・趣味の通信販売｜スタマガネット 第８回アジア冬季競技大会記念 ... 切手・趣味の通信販売｜スタマガネット 第８回アジア冬季競技大会記念 ...

以前韓国出張時に取引先から頂いた第14回アジア競技大会(韓国/釜山)10,000WONプルーフ銀貨を出品致します。以下刻印されています。14THASIANGAMESBUSAN200210000WON当時頂いたままの状態で引出しに保管しており、全くカプセルから取り出しておらず未使用の状態です。概要は以下の通りです。表：アジア競技大会のカラーロゴ裏：伝統舞踊を披露する2人の踊子記載：第14回アジア競技大会釜山2002額面：10000ウォン発行者：大韓民国年：2002組成：シルバー(.999)重量：31.10グラム直径：40ミリタイプ：プルーフ銀貨銀価格は約100円/gですから、銀素材のみで3,000円超の価値があります。加工、ケース及び市場価格を反映しております。宜しくお願いします。10000Won14thAsianGames,BusanFeaturesIssuer:SouthKoreaType:Non-circulatingcoinYear:2002Value:10000Won10 000KRW=USD7.72CompositionSilver(.999)Weight:31.10gDiameter:40.00mmShape:RoundTechnique:MilledProofSilverCoinObverse:ColourizedlogoofAsiangames.Reverse:Twodancersperformingtraditionaldance.Lettering:THE14THASIANGAMESBUSAN200210000WONEngravers:DongnaeYaryu,DongnaeHak-Chum