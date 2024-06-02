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- (未使用) 第14回アジア競技大会 (釜山) 10,000WON プルーフ銀貨
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商品詳細
以前韓国出張時に取引先から頂いた第14回アジア競技大会(韓国/釜山)10,000WONプルーフ銀貨を出品致します。以下刻印されています。14THASIANGAMESBUSAN200210000WON当時頂いたままの状態で引出しに保管しており、全くカプセルから取り出しておらず未使用の状態です。概要は以下の通りです。表：アジア競技大会のカラーロゴ裏：伝統舞踊を披露する2人の踊子記載：第14回アジア競技大会釜山2002額面：10000ウォン発行者：大韓民国年：2002組成：シルバー(.999)重量：31.10グラム直径：40ミリタイプ：プルーフ銀貨銀価格は約100円/gですから、銀素材のみで3,000円超の価値があります。加工、ケース及び市場価格を反映しております。宜しくお願いします。10000Won14thAsianGames,BusanFeaturesIssuer:SouthKoreaType:Non-circulatingcoinYear:2002Value:10000Won10 000KRW=USD7.72CompositionSilver(.999)Weight:31.10gDiameter:40.00mmShape:RoundTechnique:MilledProofSilverCoinObverse:ColourizedlogoofAsiangames.Reverse:Twodancersperformingtraditionaldance.Lettering:THE14THASIANGAMESBUSAN200210000WONEngravers:DongnaeYaryu,DongnaeHak-Chum
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