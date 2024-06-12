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掛け軸 内藤東甫 日乃出に鶴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。
商品番号 D79680975427
商品名

掛け軸 内藤東甫 日乃出に鶴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸内藤東甫日乃出に鶴絹本希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）347×1118ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　内藤東甫　東甫　日乃出に鶴　松鶴　開運　招福　吉祥　吉兆　長寿　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け　値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#内藤東甫#内藤_東甫#東甫#日乃出に鶴#松鶴#鶴#日乃出#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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