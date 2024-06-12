掛け軸 内藤東甫 日乃出に鶴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。

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掛け軸内藤東甫日乃出に鶴絹本希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）347×1118ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 内藤東甫 東甫 日乃出に鶴 松鶴 開運 招福 吉祥 吉兆 長寿 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#内藤東甫#内藤_東甫#東甫#日乃出に鶴#松鶴#鶴#日乃出#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物