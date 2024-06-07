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TDR ミッキーシェイプ 3way ハンバーガー バッグ パスケース セット
商品番号 B95883434129
商品名

TDR ミッキーシェイプ 3way ハンバーガー バッグ パスケース セット
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TDRで数年前に購入したミッキーシェイプのハンバーガー型のバッグとパスケースのセットです。リュックにもできる3wayバッグです。現在販売終了しているグッズです。バッグは新品未使用タグ付きです。購入後、袋に入れ、クローゼット内にて保管しておりました。パスケースは1度使用しておりますので、「未使用に近い」で出品させていただいておりますが、汚れ等無く美品になります。セット販売です。どちらか単品販売は考えておりません。
http://narcologia.ru/goods/Taipei573571.html
http://narcologia.ru/goods/revamp748022.html
http://narcologia.ru/goods/response292542.html

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