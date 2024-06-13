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商品詳細
鈴木三成作の青磁、コーヒーカップになります。青磁特有の青色が綺麗な作品です。横幅 約10cm 高さ 約7cm#鈴木三成#青磁#コーヒーカップ#その他の食器商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/Persia270588.html
http://narcologia.ru/goods/conception752957.html
http://narcologia.ru/goods/reboot47436.html
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鈴木三成作 青磁 コーヒーカップ 食器 - 陶芸
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