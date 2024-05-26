オルトフォン　コンコルド　DJ S 2本セット　レコード針

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商品ortofonConcordeTwinDJS商品状態2本セット、箱、ブラシ付き専用のケースもお付け致します。素人判断ですが針先は問題無いと思います。針先のカバーが１つないので写真6.7枚目のように針先が折れないように保護して発送します。スクラッチの使用はしておりません。中古品ということをご理解頂ける方のみご検討ください。注意※他のフリマサイトにも出品している為売り切れてしまう場合がありますので、ご購入の際は一声下さい。※トラブル防止の為こちらの判断で評価が悪いと思う方とは、お取り引きをお断りする場合がありますので、ご了承ください。※掲載写真は、実物のカラーと多少色が異なって見える場合がございますので、ご了承ください。※USED品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。※出品の際に確認はしていますが購入後、商品説明に記載以外の商品の不良等が発見されても、すり替え防止の為返品は一切受け付けませんので、ご理解の上ご購入下さい。種類···その他