SELDER セルダー ベース ジャズベースタイプ JB-30/サンバースト

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【付属品】本体、ソフトケースのセットです。中古品ですが使用感は少なく、非常にきれいな状態だと思います。詳細は写真をご覧ください。簡易動作確認済みの上出品いたします。万一動作不良が生じた場合、メルカリ返金期間内であれば全額返金対応させていただきますのでご安心ください。よろしくお願いいたします。【商品説明】ジャズベースタイプの“JB-30”は2つの独立したピックアップを搭載しており、音抜けのいい明るいトーンが特徴。ネック幅が若干細めになっていることからグリップがしやすく、女性や手の小さな方にもオススメです。ロック、ポップス、ジャズなど色々な音楽ジャンルで好まれるマルチなベースです。甘いトーンのフロント、アタック感のあるリア、ジャンルに合わせて柔軟な音作りが可能です。