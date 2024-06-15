アンティーク　高級　油絵額縁　額縁　65cm×72.5cm

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ご覧頂き、誠にありがとうございます。《商品》【高級】アンティーク 油絵額縁 額縁 外枠縦約65cm、横約72.5cm。内枠縦約44.5cm、横約52cm。《状態》恐らく未使用ですが、古いものですので、新品未使用をご希望の方はご遠慮ください。《付属品》写真に写っているものが全てになります。ハウスクリーニング、アルコール消毒済み。タバコ、ペット無し。 《※注意※》新品未使用品をお求めの方や、非常に細かいキズ、スレ等を気にされる神経質な方のご購入はご遠慮ください。《梱包》商品はエアクッションシート、ダンボール箱で大切に梱包いたします。《発送》ご入金確認後、2日以内で発送致します。（ご購入後、メッセージで発送予定日をご連絡致します。）《その他注意事項》▪️即ご購入可能です。▪️購入者様都合での返品はお断り致します。