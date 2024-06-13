151 Vスターユニバース　1BOX ポケモンカード

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます本日限定で以下の中からランダムでオマケで1〜2パックを付けます。1️⃣黒炎の支配者2️⃣クレイバースト3️⃣イーブイヒーローズ1️⃣ポケモンカード ハイクラスパックVSTARユニバース 1BOX分 10パック2️⃣ポケモンカード スカーレット＆バイオレット強化拡張パック 15110パックコンビニ複数店舗で購入したパックになりますネコポスでパックのみ発送します。ボックスパックシングル···ボックス(box)ミモザミライドンSRSARリザードンミューツーエリカピカチュウマスターボールモンスターボールマスボモンボJapanesePokemoncardOBSIDIANFLAMES
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