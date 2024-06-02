saluda プロトタイプHandHammered 16\

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商品詳細
【YouTubeにて試奏動画公開中!】「サルーダ」「ハンドハンマード」で検索してみてください!個性的なフィニッシュが特徴の「saluda(サルーダ)」社製、16\"クラッシュシンバルです。サルーダ製シンバルはおそらく日本国内では流通していません。こちらは「HandHammered」というプロトタイプシリーズで、奇抜なフィニッシュが多いサルーダ製の中では落ち着いた外観のシンバルです。緻密なレイジング・ハンマリングを施されたその姿は、どことなくPAiSTeSignatureシリーズを彷彿とさせます。※「未使用に近い」としていますが、試奏動画撮影にごく短時間使用したのみです。サルーダ社のロゴステッカーをお付けします。この機会に、お手元のシンバルラインナップに加えてみてはいかがでしょうか。【仕様】メーカー…saluda(サルーダ)種類…クラッシュシンバルサイズ…16インチメーカーロゴステッカー付き#ドラム#シンバル#クラッシュシンバル
http://narcologia.ru/goods/preference205738.html
http://narcologia.ru/goods/encourage973872.html
http://narcologia.ru/goods/marshal346880.html
saluda プロトタイプ 16 Ventedクラッシュシンバル-
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saluda プロトタイプ 6\
時間指定不可】 LUDWIG LM404 アクロライト 打楽器 - www.kromebrew.in
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saluda プロトタイプ 16 Ventedクラッシュシンバル-
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