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商品詳細
父が知人から頂いたものです。ご縁のある方に引き取って頂けると幸いです。重さ：29.2ｇ高さ：5.5ｃｍコンパクト包装でお届けいたします。象牙調の工芸品は他にも出品していますのでご覧ください。先に売れてしまった際はご容赦くださいませ。☆送料込み、匿名配送で発送させて頂きます。☆中古の品だとご理解頂いた上で、ご購入くださいませ。☆注意深く状態を把握しますよう努めておりますが、素人による作業のため、見落としがありました際は、どうかご容赦頂けたらと存じます。☆お値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m☆即購入して頂いた方を最優先とします。伝統工芸品骨董品天然素材古美術主題...人物・人形素材...その他
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