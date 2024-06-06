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九谷焼　花詰　急須1 湯冷まし1 湯呑5 本金 金彩 未使用
商品番号 J69292490070
商品名

九谷焼　花詰　急須1 湯冷まし1 湯呑5 本金 金彩 未使用
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具九谷焼　[菊]茶器セット　金彩　金粒急須　1客湯冷まし　1客湯呑　5客未使用品です
http://narcologia.ru/goods/appendectomy842553.html
http://narcologia.ru/goods/composite615754.html
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