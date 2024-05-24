SCHECTER N-PT‐AS テレキャスター

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商品詳細
タイプ...テレキャスタータイプシリーズ...Telecaster 当方ファーストオーナーで新品購入です。専用ハードケースも別途新品で購入。ピックアップガードをパールホワイトにオーダーして交換。元々のミントグリーンも付属します。自宅で練習とレコーディングで1回のみ使用で美品かと思われます。音出し確認済みです。ペット無し。非喫煙者。BODYSwampAshNECKMapleFINGERBOARDMapleFRETS22FretsSCALE251/2\"JOINTAngle4-BoltPICKUPSSGRChickenShackIITE(F)\u0026(R)BRIDGEGotohGTC201CONTROLVolume/Tone/CRL3WayCASEGIGBAGWEIGHT3.708kg宜しくお願い致します。
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