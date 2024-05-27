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未開封 1/24 ザ・ベストカーGT コペン 10thアニバーサリーエディション
商品番号 I60443209844
商品名

未開封 1/24 ザ・ベストカーGT コペン 10thアニバーサリーエディション
ブランド名 アオシマブンカキョウザイシャ
特別価格 税込 1,717 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。青島文化教材社（AOSHIMA）ザ・ベストカーGTNo.76コペン10thアニバーサリーエディション1/24スケールプラモデル新品・内袋未開封品です。詳細は画像をご確認ください。解説コペンの最終限定モデルである「10thアニバーサリーエディション」です。新規メタルシールが付属します。#フィギュア#プラモデル#おもちゃ#コミック#アニメ種類...車・トラック
http://narcologia.ru/goods/Taipei704371.html
http://narcologia.ru/goods/freshman992056.html
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