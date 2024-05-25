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- グライヒヴァイトBb管クラリネット用マウスピース(BW, 8-4モデル)
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商品詳細
Gleichbeitはオーストリアのクラリネット奏者で、彼の制作するGleichbeitマウスピースはダニエル・オッテンザマー氏(ウィーンフィル)など数多くの奏者が使用しています。8-4モデルはフランス管用で、とても息が入りやすく、B40とBDの間くらいの吹奏感です。雑味がなく、ウィーンの香りがする温かみがあって豊かな音色がします。アーティキュレーションもとても容易で、ピッチも442で問題なく演奏できます。新品未使用で、国内プロオーケストラ奏者の放出品です。新品価格は30800円です。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/peroration356615.html
http://narcologia.ru/goods/seamless23729.html
http://narcologia.ru/goods/stair565100.html
グライヒヴァイトBb管クラリネット用マウスピース(BW, 8-4モデル)
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