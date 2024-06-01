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東宝30cmシリーズ ゴジラ・ザ・ライド・少年リック限定盤
商品番号 C58350509179
商品名

東宝30cmシリーズ ゴジラ・ザ・ライド・少年リック限定盤
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気キャラクター···ゴジラフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣西武園ゆうえんちの人気アトラクション「ゴジラ・ザ・ライド大怪獣頂上決戦」より、ゴジラが東宝30cmシリーズに登場！迫力あるポージングや印象的な造形など、アトラクションに登場するゴジラの魅力を存分に感じられる一体となっております。更にゴジラ・ストア限定版は放射熱線発射直前状態をイメージした特別なカラーリングで彩色！
http://narcologia.ru/goods/freshman220856.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce427755.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming768592.html
東宝30cmシリーズ ゴジラ・ザ・ライド・少年リック限定盤
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