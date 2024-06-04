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- バンドレン Ｂ♭クラリネットリードＶ12 ③ （２箱）
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商品詳細
種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リードまとめ買いしましたが、使用しなくなったため出品します。新品未使用です。ビニールも開封していません。定価4400円の時に購入しました。（現在は値上がりしてると思います）９月に購入しました。#バンドレン #リード #クラリネット #Ｖ１２
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バンドーレン B♭クラリネットリード V.12 硬さ:3 (10枚入り)
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バンドーレン バスクラリネットリード V.12 硬さ:3 (5枚入り)
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