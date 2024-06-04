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バンドレン Ｂ♭クラリネットリードＶ12 ③ （２箱）
商品番号 O82770493629
商品名

バンドレン Ｂ♭クラリネットリードＶ12 ③ （２箱）
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リードまとめ買いしましたが、使用しなくなったため出品します。新品未使用です。ビニールも開封していません。定価4400円の時に購入しました。（現在は値上がりしてると思います）９月に購入しました。#バンドレン　#リード　#クラリネット　#Ｖ１２
http://narcologia.ru/goods/passivity77783.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce111555.html
http://narcologia.ru/goods/financier167560.html
バンドーレン B♭クラリネットリード V.12 硬さ:3 (10枚入り)
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