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新品★6.75in★フェニーチェ トリミングばさみ★セニングシザー★スキばさみ
商品番号 Y44992610432
商品名

新品★6.75in★フェニーチェ トリミングばさみ★セニングシザー★スキばさみ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品★未使用フェニーチェトリミングばさみセニングシザー★6.75インチ鋼材★Japan440cフェニーチェブランドの中でもグレードの高いお品です★カット率⭐70%トリミングコームはさみ拭きはさみ調整ネジキー専用箱送料無料！開封スムーズ、試し切り済み切れ味良好です。他にもトリミングシザー出品中です！是非ご覧下さいませ☆※プロフィール一読お願い致します⭐用品の種類...お手入れ・トリミング用品#トリミングシザー#トリマーシザー#トリミングばさみ#パープルドラゴン#ペット用はさみ#カーブセニングシザー　#ブレンディングシザー#スキばさみ#フェニーチェシザー#ブレンディングシザー#ブレンダー#プロ用シザー#セニングシザー#フェニーチェ　#パープルドラゴンシザー#フェニーチェカーブシザー#カーブシザー#セニングシザー用品の種類...お手入れ・トリミング用品
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