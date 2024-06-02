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ELMO エルモ　成猫用　キャットフード
商品番号 A70413997479
商品名

ELMO エルモ　成猫用　キャットフード
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２kg×２袋（賞味期限25.01.24）400g×２袋（賞味期限25.01.24）定期便で割引後8000円程で購入しています。必要な方にお安くお譲りしたいと思っています。即購入ＯＫです。フードの種類···総合栄養食
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