ELMO エルモ　成猫用　キャットフード

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商品詳細
２kg×２袋（賞味期限25.01.24）400g×２袋（賞味期限25.01.24）定期便で割引後8000円程で購入しています。必要な方にお安くお譲りしたいと思っています。即購入ＯＫです。フードの種類···総合栄養食
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