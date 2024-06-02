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ペット高さ調節対応 205～285cm ドア ケージ 留守番 保護ネコ 脱走防止
商品番号 X35769711635
商品名

ペット高さ調節対応 205～285cm ドア ケージ 留守番 保護ネコ 脱走防止
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類...ケージ・サークル・素材：スチール・カラー：ブラウンTX289429AAA・商品サイズ：取付可能幅：78-75cm対応高さ：205㎝－285㎝・梱包数：1・梱包サイズ：108*44.5*9.5㎝・重量（N.W.）：10kg・重量（G.W.）：11kg・生産国：中国・組立品/完成品：組立品Featuresこの商品について：◎01両面でもあるロック◎02左右とも180度開けできドア◎03頑丈な突っ張り式◎04通風性がいいフェンス◎05つうっぱり式の設置方法
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