【新品・未使用】冷却ファン２個と冷却用サーモスタットの３点セット（観賞魚用）



新品・未使用】冷却ファン２個と冷却用サーモスタットの３点セット ...



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ご覧いただきましてありがとうございます。冷却ファン２個と冷却ファン専用サーモスタットの３点セット販売です。写真の物が全てです。【新品・未使用】・スポットファン204【コトブキ】 （SPOTFAN204）KOTOBUKI・アクアクールファンレギュラー【ジェックス】 （AQUACOOLFAN）GEX・冷却ファン専用サーモスタット【ジェックス】 （FANTHERMOSTATFE-101N）GEX＊購入前にプロフィールをお読みください。＊匿名配送の送料込み＊即購入OK用品の種類···水槽用冷却ファン観賞魚の種類···熱帯魚・金魚・メダカ・その他夏の水温上昇対策の必需品です！