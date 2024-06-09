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【新品・未使用】冷却ファン２個と冷却用サーモスタットの３点セット（観賞魚用）
商品番号 U69081216217
商品名

【新品・未使用】冷却ファン２個と冷却用サーモスタットの３点セット（観賞魚用）
ブランド名 ジェックス
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。冷却ファン２個と冷却ファン専用サーモスタットの３点セット販売です。写真の物が全てです。【新品・未使用】・スポットファン204【コトブキ】　（SPOTFAN204）KOTOBUKI・アクアクールファンレギュラー【ジェックス】　（AQUACOOLFAN）GEX・冷却ファン専用サーモスタット【ジェックス】　（FANTHERMOSTATFE-101N）GEX＊購入前にプロフィールをお読みください。＊匿名配送の送料込み＊即購入OK用品の種類···水槽用冷却ファン観賞魚の種類···熱帯魚・金魚・メダカ・その他夏の水温上昇対策の必需品です！
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