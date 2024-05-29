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シャツ アシンメトリー 長袖 トップス アウター ロング マタニティ モード
商品番号 O29713551796
商品名

シャツ アシンメトリー 長袖 トップス アウター ロング マタニティ モード
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

！！送料無料！！＊必ずプロフィールお読み下さい^_^✨✨SALL✨✨8980円→→4499円『シャツアシンメトリー長袖トップスアウターロングシャツシャツワンピ』○記載サイズフリーサイズ(M〜L)着丈–117身幅–68肩幅–41.5袖丈–57袖幅–11素材表記なし○商品説明韓国ファッション韓国オルチャンオルチャンファッション好きにもオススメのデザイン性に優れたかわいいロングシャツワンピースです❤️ゆったりとしたシルエットになっているので、体型カバーマタニティにもオススメ❤️カジュアルにフラットシューズサンダルスニーカースポーツサンダルと合わせたり、きれいめにパンプスハイヒールヒールと合わせたり、サングラスPVCバッグカゴバックなど色々なコーディネートを楽しめるロングワンピースです❤️インナーはシャツやブラウス、等ボトムスはデニムや綿パンスキニーやダメージデニムなど、ハーフパンツやショートパンツサルエルパンツジョガーパンツテーパードパンツスカートミニスカロングスカートなど旬なアイテムとの相性も抜群♪♪moussySLYRODEOCROWNSAvanLilyがお好きな方にはもちろん、WEGOSpRaySPINNS17kgSTYLENANDADHOLICchuugilsruleイチナナキログラムなどがお好きな方にもオススメの1枚❤️モード系、暗黒系ファッションにも相性がいいので、エイチナオト、セックスポット、ヘルキャットパンクス、アルゴンキン、モワメームモワティエや、ISSEYMIYAKEイッセイミヤケコムデギャルソンヨウジヤマモトやメルシーボークヴィヴィアンウエストウッド好きにもおすすめの1枚♪♪＊注意事項＊注意点プロフィールに記載しておりますので一読をお願いします。＊202303＊
http://narcologia.ru/goods/Sydney48349.html
http://narcologia.ru/goods/approximate650020.html
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