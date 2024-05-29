ZARAザラ トップス 刺繍 フリル レース 美品 半袖 透け Lサイズ 30

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ZARAザラトップスLサイズフリル総レース全体的なレースと金の糸の刺繍があしらわれていて上品なイメージのトップスです。背中部分は脱着用のファスナー付です。状態良好ですが、自宅保管品になりますので苦手な方は御遠慮くださいますようご確認のほど宜しくお願いいたします。