美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ショルダーバッグ ミュゼット

【コンディション】 状態もよく目立つ傷や汚れなどもなく、角擦れなどもございません。LOUISVUITTONルイ・ヴィトンショルダーバッグミュゼット・タンゴショートモノグラムM51257【購入先】コメ兵での購入品になります。【付属品】写真に写っている物が全てになります。【COLOR】ブラウン【SIZE】横-約27cm縦-約29cmマチ-約3.5cmショルダー-約65cn★素人採寸になりますので、多少の誤差があるかと思いますが予めご了承下さい。※中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。気になる点がありましたら、お気軽にコメント下さい!!【発送方法】発送は主にメルカリ便になります。サイズや重さにより、レターパックや郵パックを予定しております。



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