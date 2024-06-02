エルメス　ツイリー　千と一のウサギ　ピンクパープル系　ローズ　キャメル　新品

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商品詳細
2023年、エルメス直営店にて購入の本物です。手袋をしての開封で素手では一切触れておりません。◆品名 ツイリー《千と一のウサギ》 ◆色CS／PARME／ROSEVIF／CAMパーム／ローズヴィフ／キャメル ※画像にてご確認ください※画像加工はしておりません。◆状態新品◆品番064007S03エルメス直営店購入の本物及び新品です。9ht
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