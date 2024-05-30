【値下げしました】コート　レディース　ミドル

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商品詳細
着丈...ミドル 着丈80㎝ 袖丈54㎝ 身幅44㎝ 肩幅38㎝素材...ウール 腕部分伸縮性あり家族が、昭和39年頃に購入した物で、デザインは古いです。昭和という感じです。サイズは9号ですが、細身です。少し毛玉が気になりますが、状態はいいと思います。クリーニングに出して保管してましたが、タグは外してしまいました。
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