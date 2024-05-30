かごバッグ　つる細工　未使用

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未使用 つる細工 かごバッグ※即購入OKです。つる細工で有名な長野県野沢温泉村の職人さんが丁寧にひとつひとつ編んだ物です。インテリアにお部屋に置いても素敵です。一緒に購入した物も出品中です。未使用ですが、このままの状態でクローゼットに保管されていました。天然素材の為に、持ち手に最初から黒っぽくなっている部分がありました。ご購入はご理解ある方でお願いします。発送方法が未定または郵便局よりを予定している場合、ご購入が週末または連休の場合は発送は郵便局の翌営業日となる場合があります。その際はご了承願います。