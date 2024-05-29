パラスパレス　ストール

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商品詳細
パラスパレスストール マフラーショールユーズド品素材のタグはありませんが、woolです。サイズ幅 68長さ 156アバウト採寸です。使用頻度は1〜2回程度だったと思います。全体的には綺麗なお品物かと思いますが、よく見ないと分からない程度薄っすらシミがありました。写真あり 10枚目ご参考に！ユーズド品になりますので、ご理解ある方のみお願いします。コンパクト発送平日
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