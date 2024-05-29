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パラスパレス　ストール
商品番号 Q66217248378
商品名

パラスパレス　ストール
ブランド名 パラスパレス
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パラスパレスストール　マフラーショールユーズド品素材のタグはありませんが、woolです。サイズ幅　68長さ　156アバウト採寸です。使用頻度は1〜2回程度だったと思います。全体的には綺麗なお品物かと思いますが、よく見ないと分からない程度薄っすらシミがありました。写真あり　10枚目ご参考に！ユーズド品になりますので、ご理解ある方のみお願いします。コンパクト発送平日
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