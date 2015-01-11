Alexander Wangスタッズバッグ

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商品詳細
AlexanderWangアレキサンダーワンのスタッズバッグ。底部分にトレードマークのスタッズが付いており、シンプルでもアクセントになるデザイン。本革なのでやや重みはありますが、ブラックカラーでとても合わせやすいバッグです。注：付属品ストラップなしとても愛用していたので、使用感あり。スタッズの金属には傷はないですが、持ち手、表面などの革の繋ぎ部分に、多数擦れがあります。重みがあるので、やや型が変形してます。※コメント順に関わらず、ご購入先着順にさせていただきますので、ご了承くださいませ。カラー···ブラック素材···本革
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