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CINEMA CLUBシネマクラブ【Ｌ】ブラウス シャツ レース
商品番号 U16256238791
商品名

CINEMA CLUBシネマクラブ【Ｌ】ブラウス シャツ レース
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます（˘˘）＊価格相談歓迎＊即購入歓迎＊全品送料無料＊＊フォロー割→全品5%割引致します（1000円以上）※フォロー後、一言コメントお願いします。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#おおやんshop他にも沢山出品しています＊✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼【商品番号】a37【ブランド】CINEMACLUBシネマクラブ【商品状態】前側真ん中辺りに小さな穴あり【サイズ】Ｌ平置きサイズ　大体になります。着丈：50肩幅：33身幅：40袖丈：19【カラー】黄土色【収縮性】なし【素材】タグ無し#おおやんshop#レディース#CINEMACLUB#シネマクラブ#レース#ブラウス#シャツ【注意事項】ペット兎、猫居ます。喫煙者居ます。（商品部屋は別で離しております。）（古着）であり（個人保管）です。商品確認して記載もさせていただいてますが、古着ゆえの匂い・ほつれ・破れ等がある場合もございます。神経質な方はお控え下さい。できるだけコンパクトに畳んで発送させていただいてますのでシワなど付く場合もございます。ご了承ください。　着画はご遠慮いただいてます。他にも気になる点ございましたらコメントお待ちしております。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···夏
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