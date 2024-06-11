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即日発送！salire ノースリーブジャガード水彩花柄ブラウス（共布ベルト付き）
商品番号 Q74091913029
商品名

即日発送！salire ノースリーブジャガード水彩花柄ブラウス（共布ベルト付き）
ブランド名 サリア
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サリア/salireノースリーブジャガード水彩花柄ブラウス（共布ベルト付き）今季新作になります。新品未使用タグ付きです★購入した時のままの状態です。着用する機会がなさそうなので出品します！カラー:ホワイト素材：本体:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%商品サイズ（実寸）M：肩幅37.5　バスト90　身丈58　[補足]ベルト付き通常価格:7,900円税込即日発送可。ハンガーは外して折りたたんで発送いたします。予告なく削除する場合があります。salireサリアトップスシャツブラウス
http://narcologia.ru/goods/ramshackle967566.html
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