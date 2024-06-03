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水指　茶道具　骨董品　龍図　アンティーク
商品番号 V46764092795
商品名

水指　茶道具　骨董品　龍図　アンティーク
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 38,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

骨董屋だった爺さんが大切にしてた骨董品です。譲り受けたので断捨離します。詳細不明何時代かわかりませんがかなり古い感じします。龍の絵があるので、中国？の品でしょうか、宜しくお願い致します。#水指#茶道具#龍#骨董品#アンティーク
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