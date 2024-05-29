パタゴニア オーガニックコットンシャツ レディース xs ネルシャツ

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Patagoniaオーガニックコットン100％素材を使用した、日常のレイヤリングや保温に最適な長袖のフランネル・シャツレディースxsサイズサイズ着丈66cm肩幅42cm袖丈61cm身幅46cm購入してから2回ほど着用後、保管してありました。サイズ感少し小さく感じた為、着ていませんでした(身長168cmです。)特に目立った汚れや傷、ほつれありません。中古品であり、素人保管である旨ご理解いただける方のご購入お待ちしております！暖かくて着心地がよく、これからの季節に重宝すると思います。#パタゴニア#patagonia#ネルシャツ#オーガニックコットンテイスト・シーン···カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···チェック