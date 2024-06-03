PAGEBOY フラワーオーガンジー2WAY ページボーイ

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フラワーオーガンジー2WAYブラウス



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オーガンジー2WAYブラウス Ｆ



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PAGEBOY - PAGEBOY フラワーオーガンジーブラウス 2WAY ブラック ...



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洗濯機洗い可（ネット使用）一度羽織っただけの美品ですサイズ詳細F(09)バスト108.0cmウエスト112.0cm裾周り116.0cm肩幅30.0cm袖丈43.5cm着丈54.5cm透け感のあるオーガンジーにフラワーモチーフの刺繍が華やかな印象のブラウスどちらを前にしても着用できる2WAY仕様です。デニム合わせでカジュアルにも、キレイめボトムと合わせればオケージョン対応にも。コーディネート次第で様々なシーンで活躍してくれるブラウスです。定価で6,600円でした#フラワー #オーガンジー#2WAY#ジャケット#レース #ブラウス #アダストリア #PAGEBOY#ページポーイ #オケージョンテイスト・シーン···キレイめ色···ブラック袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、総柄、刺繍、レース、レース、パフスリーブ、バルーン/ボリューム袖